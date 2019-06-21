خطوات بسيطة لاستعادة هاتفك الضائع

ينصح خبراء التقنية باتباع عدد من الخطوات البسيطة لاستعادة هاتف "الأندرويد" المسروق أو الضائع، أو تفادي احتمال فقدانه بالمطلق.

وأول خطوة ينصح فيها الخبراء لمنع احتمالية فقدان الهاتف أو العثور عليه في حال فقدانه أو سرقته هو تفعيل ميزة Find My Device مباشرة بعد شراء الهاتف وتفعيل نظام تشغيله.

ولتفعيل الميزة يجب التوجه إلى قائمة الإعدادات في الهاتف Settings، ومن ثم التوجه إلى خيارات الأمان Security، وبعدها الضغط على زر "العثور على جهازي" Find My Device.

وفي حال فقدان الهاتف يمكن العثور عليه بعدة طرق:

- أول طريقة تعتمد على الحاسب، ففي حال فقدان الهاتف يمكن استخدام جهاز الكمبيوتر للعثور على الهاتف عبر الدخول إلى الرابط التالي على الإنترنت (https://myaccount.google.com/find-your-phone)، ومن هناك يمكن تسجيل الدخول عبر البريد الإلكتروني المرتبط بالهاتف الذكي الضائع، وبعد تسجيل الدخول ستظهر خريطة تبين مكان وجود الهاتف أو جميع الاجهزة المرتبطة بهذا الحساب الإلكتروني.

كما يمكن من خلال هذه الميزة جعل الهاتف المفقود يرن لمدة 5 دقائق في حال كان مفقودا في المنزل أو في مكان قريب ليتمكن صاحبه من العثور عليه.

-أما الطريقة الثانية فتعتمد على مساعد "غوغول" المنزلي، ففي حال امتلاكك لهذا الجهاز وتعرضت لفقدان هاتفك الذكي يمكنك إعطاؤه أمرا صوتيا (Hey Google, find my phone)، ليقوم بدوره بتفعيل خدمة تجعل الهاتف يرن لخمس دقائق أيضا.

-والطريقة الثالثة تعتمد على الساعة الذكية، فإذا كان لديك ساعة ذكية تعمل بنظام التشغيل Wear OS يمكنك من خلالها العثور على الهاتف المقترن بها، وذلك بالدخول إلى قائمة التطبيقات والضغط على خيار find my phone ، ليبدأ الهاتف المقترن بالساعة بالرنين.

المصدر: وكالات