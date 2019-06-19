"إل جي" تطلق أحدث هواتفها

تستعد شركة "إل جي" لإطلاق هاتفها الأحدث W10، بمواصفات تجعل منه أحد أهم المنافسين في سوق الهواتف الذكية.

ومن المفترض أن يأتي هذا الهاتف بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68 الدولية، ويزود بشاشة AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، وماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء يتوضع على واجهته الخلفية.

youtube

كما سيزود بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (40+20+8) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل.

youtube/Technical Emtiaj

وسيعمل بمعالج ثماني النوى عالي الأداء من نوع Helio p70، مطور بتقنيات (12 نانومتر)، وذاكرة وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 و256 غيغابايت، قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير، مزودة بخاصية الشحن السريع.

المصدر: 4apk