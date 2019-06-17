أبرز مواصفات Redmi 7 الجديد من Xiаomi

أطلقت Xiаomi مؤخرا هاتف Redmi 7، ليكون واحدا من أبرز المنافسين في أسواق الهواتف الذكية المتوسطة الثمن حول العالم.

وبالإضافة إلى التصميم المميز والشكل الأنيق، جاء هذا الهاتف بهيكل متين مصنوع بجودة عالية، مقاوم للماء والغبار، والعديد من الميزات الفنية والتقنية ومن أهمها:

-معالج Quаlcomm Snаpdragon 632 ثماني النوى، بتردد 1.8 غيغاهيرتز.

- معالج رسوميات Andrоid 9, МIUI 10.

youtube/ ЗВЕРЬЕ

- شاشة بمقاس 6.26 بوصة، بدقة عرض (1520/720) بيكسل.

- ذاكرة وصول عشوائي 2/3/4 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 16/32/64 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 512 غيغابايت.

- منفذين لبطاقات الاتصال Nanо-SIM.

- أنظمة تحديد للمواقع GPS و A-GPS وGlonass و Beidou.

- منفذ 3.5 ملم للسماعات ومنفذ Micrо-USB.

- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12+2 ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

- الأبعاد: 159/76/8.5 ملم.

- الوزن: 180 غ.

المصدر: 4apk