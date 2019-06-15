"إل جي" تكشف عن "الشاشة الحلم" لعشاق الألعاب

كشفت "إل جي" مؤخرا عن شاشة UltraGear الجديدة الفائقة الدقة، التي انتظر عشاق الألعاب صدورها بفارغ الصبر.

وأشار الخبراء في "إل جي" خلال معرض "E3" التقني الأخير إلى أن شاشة UltraGear Nano IPS NVIDIA G-SYNCتلبي تطلعات عشاق الألعاب ومصممي الغرافيك بسرعة غير مسبوقة في الاستجابة للصور، وتعتمد على تقنية Nano IPS التي تمنحها معدل تحديث يصل إلى 175 هرتز، وإمكانيات هائلة بالنسبة لإعادة إنتاج الألوان.

وتأتي هذه الشاشة بمقاسين، 27 بوصة و37.5 بوصة، يختلفان تقنيا من حيث المواصفات، لكن لديهما نفس السرعة في عرض الصور.

وتبلغ دقة عرض الصورة في القياس الصغير (2560/1440) بيكسل، مع مستوى سطوع 350 شمعة، كما تحوي على منفذ HDMI ومنفذ DisplayPort.

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أما النموذج الكبير GL950G، فقد جاء بدقة عرض (3840/1600) بيكسل، ومستوى سطوع يصل إلى 450 شمعة، وفيه نفس المنافذ الموجودة في GL850، ويدعم تقنيات VESA DisplayHDR 400.

المصدر: وكالات