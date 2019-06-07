بالصيام طوّر الـ "تلغرام"

أعلن مؤسس تطبيق "تلغرام" الشهير، بافل دوروف، أنه امتنع عن الطعام لـ 6 أيام، بهدف تطوير تطبيقه.

وقال دوروف: "أردت هذا الشهر تجربة شيء جديد في حياتي، لقد امتنعت عن تناول الطعام تماما لمدة 6 أيام، واكتفيت بشرب الماء، وأشعر أنني بحالة جيدة، الصوم عن الطعام يصفي الذهن، وفي فترة الصيام هذه استطعت تحقيق خطوات مهمة في تطوير خطط إدارة المنتجات الخاصة بتلغرام".

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وأوضح المبرمج ورجل الأعمال أنه وعلى مدار الـ 15 عاما خلت، كان يتبع نظاما غذائيا صارما خال من المشروبات الكحولية والقهوة، ولم يأكل اللحوم أو البيض أو مشتقات الأجبان والألبان أو الفروكتوز، ولم يتعاطى أي أدوية، وهذا ما ساعده على تطوير أفكار جديدة لتطوير "تلغرام".

وأشار إلى أن "الصيام طريقة رائعة وفعالة لتنقية الجهاز الهضمي وإعادة تأهيله، والجوع يساعد أحيانا على تطهير العقل وشحذ قدراته.

المصدر: لايف. رو