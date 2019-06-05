"أبل" تطرح تقنيات جديدة بقدرات فائقة!

استعرضت "أبل" خلال مؤتمرها السنوي للمطورين أجهزة إلكترونية وحواسب بمواصفات لم يشهدها عالم الإلكترونيات من قبل.

ومن أبرز ما استعرضته "أبل" في المؤتمر كان حاسب Mac Pro الجديد، الذي حصل على تصميم مميز، ومعالجات Xeon، بـ 28 نواة، ومنافذ لبطاقات الذاكرة العشوائية، بسعات تصل إلى 128 غيغابايت، إضافة إلى بطاقة رسوميات تعتبر واحدة من الأفضل في العالم.

كما جاء هذا الجهاز بتقنيات Apple Afterburner، التي تسرع التعامل مع البيانات، وتسمح بتشغيل 3 مقاطع فيديو بدقة 8K بوقت واحد، إضافة إلى قرص تخزين داخلي بسعة 1 تيرابايت.

ومن بين أبرز ما استعرضته الشركة أيضا كان شاشة Pro Display XDR، بمقاس 32 بوصة، والتي تعتبر من بين أفضل شاشات العرض في العالم، بسبب دقتها العالية (6016/3348) بيكسل، وشدة سطوعها 1600 شمعة.

Reuters MT/

ومن المفترض أن يصل سعر Mac Pro الجديد في الأسواق إلى 5999 دولارا، بينما ستباع Pro Display XDR بـ 4999 دولارا.

المصدر: chudo.tech