"إنتل" تطرح "حاسب المستقبل"

استعرضت شركة "إنتل" مؤخرا حاسبا شخصيا بتصميم فريد قد يستخدم في الكثير من الحواسب الشخصية مستقبلا.

والمميز في هذا الحاسب هو لوحة المفاتيح القابلة للطي من منتصفها، والمزودة بشاشة صغيرة تعمل باللمس بدقة (1920/720)، يمكن استعمالها كشاشة إضافية للتحكم بالحاسب أثناء تصفح الإنترنت، أو لمشاهدة الأفلام والفيديوهات.

كما جاء هذا الحاسب بشاشة أساسية بمقاس 15.6 بوصة، ونظام تبريد خاص موضوع تحت لوحة المفاتيح، وكاميرا أمامية بميزة التعرف على الوجوه، قادرة على تأمين صورة ممتازة أثناء مكالمات الفيديو.

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ولم يتم الكشف عن جميع المواصفات الفنية والتقنية لهذا الحاسب بعد، لكن التسريبات تشير إلى أنه سيزود بمعالج "إنتل" ثماني النوى من الجيل التاسع، وذاكرة وصول عشوائي قابلة للتوسيع حتى 32 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 1 تيرابايت.

المصدر: فيستس