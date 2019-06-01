دراسة: الإنترنت يتقدم على التلفزيون الروسي من حيث عدد المشاهدين

تقدم الإنترنت لأول مرة على التلفزيون الروسي من حيث العدد اليومي للمشاهدين.

وذلك على الرغم من أن القنوات التلفزيونية لا تزال تلفت انتباه العدد الأكبر من الناس أسبوعيا وشهريا. لكن الفارق لا يزال يتقلص بينهما.

أفادت بذلك صحيفة "فيدوموستي" الروسية نقلا عن تقرير نشرته نهاية الربع الأول للعام الجاري وكالة Mediascope الروسية لإحصاءات وسائل الإعلام.

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وشمل التقرير المواطنين الروس الذين تجاوز سنهم 12 عاما والذين يعيشون في مدن يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة.

وجاء في التقرير أيضا أن 75% من سكان المدن الكبيرة يستخدمون الإنترنت يوميا، بينما يشاهد 70.4% منهم التلفزيون كل يوم. كما أشار التقرير إلى أن الشباب هم الذين يشكلون حصة الأسد من مستخدمي الإنترنت. بينما يفضل الذين تجاوز سنهم 45 عاما مشاهدة التلفزيون.

وقالت الصحيفة إن الإنترنت الروسي يتحول إلى أكثر وسيلة إعلام ربحية، مشيرة إلى أن إيرادات الدعاية التجارية في شركات الإنترنت بلغت العام الماضي 203 مليارات روبل مقابل 187 مليار روبل لدى القنوات التلفزيونية.

واستمرت أرباح القنوات التلفزيونية الروسية في الهبوط خلال الربع الأول عام 2019 كذلك انخفضت بنسبة 6% عما هو عليه في الفترة نفسها عام 2018.

هذا وأعربت شركة Mail.ru Group الروسية عن جاهزيتها لمساعدة أصحاب الدعاية التجارية في استقطاب جميع المستهلكين عن طريق الإنترنت. أما شركة "ياندكس" الروسية للإنترنت فأشارت إلى أن إيرادات دعاية الفيديو ارتفعت عام 2018 بمقدار 3 أضعاف.

المصدر: فيستي