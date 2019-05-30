تعرف على منافس حواسب Macbook الصيني

كشفت شركة Xiaomi الصينية مؤخرا عن حاسب شخصي مميز شبيه بحواسب Macbook الشهيرة من "أبل".

وجاء هذا الحاسب بعدة نسخ، جميعها مزودة بهيكل أنيق من المعدن، بوزن 1.5 كلغ فقط، وسماكة 18 ملم، مثبتة عليه شاشة بمقاس 14 بوصة، بدقة عرض (1920/1080) بيكسل، وكاميرا "ويب" أمامية.

كما أتت نسخ RedmiBook 14 بمعالج رسوميات Nvidia GeForce MX250، ومنفذي USB 3.0 ومنفذ USB 2.0، ومنفذ HDMI 1.4، وبطارية تكفيه للتشغيل 11 ساعة تقريبا، وذاكرة وصول عشوائي 4/8 غيغابايت.

vesti.ru

ويبلغ سعر نسخة هذا الحاسب المزودة بمعالج Core i5 وذاكرة داخلية 256 غيغابايت نحو 680 دولارا، فيما يصل سعر نسخته المزودة بمعالج Core i7-8565U وذاكرة 512 غيغابايت إلى 723 دولارا.

المصدر: فيستي