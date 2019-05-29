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"هواوي" تكشف عن موعد إطلاق بديل "أندرويد"!

العالم الرقمي

AFP Getty Images
شركة هواوي
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أكدت شركة "هواوي" أنها ستطلق نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الخاص بها خلال الشهر المقبل، حيث تستعد "غوغل" لوقف ترخيص "أندرويد" الخاص بصانع الهواتف الذكية الصيني.

وفي حديثه مع TechRadar، قال مسؤول تنفيذي في الشركة إن نظام التشغيل الجديد، المسمى HongMeng، سيُطرح تجاريا في شهر يونيو، أي قبل شهرين من دخول حظر "غوغل" حيز التنفيذ.

وذكرت التقارير أن البرنامج سيعمل على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز والساعات الذكية، وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء. ومن المتوقع أيضا أن تعمل جميع تطبيقات نظام "أندرويد"، على نظام التشغيل الجديد.

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وقال علاء الشيمي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجموعة "هواوي إنتربرايس بيزنس" في الشرق الأوسط: "لقد أدركت "هواوي" أن هذا الإجراء سيحصل وكانت تستعد لذلك. وكان نظام التشغيل جاهزا في يناير 2018، وهذه هي خطتنا "ب". ولم نرغب في طرح نظام التشغيل في السوق، حيث كانت لدينا علاقة قوية مع "غوغل" والشركات الأخرى، ولم نرغب في تدمير العلاقة. والآن، سنطرحه في الشهر المقبل".

وأضاف الشيمي أنه سيتعين على المستخدمين تحميل التطبيقات من "AppGallery" التابع لـ "هواوي"، بدلا من متجر تطبيقات "غوغل بلاي".

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وتأتي هذه الأنباء بعد أن أعلنت "غوغل" أنها ستحظر تحديثات "أندرويد" على هواتف "هواوي"، امتثالا لقرار أصدرته الحكومة الأمريكية بإدراج الشركة الصينية في القائمة السوداء، كجزء من حرب تجارية مستمرة بين البلدين.

وأُعلن عن الحظر في 20 مايو، ولكن وزارة التجارة الأمريكية أعلنت لاحقا عن فترة سماح مدتها 90 يوما لشركة "هواوي"، لمنح المشغلين الوقت الكافي لاتخاذ الترتيبات اللازمة.

وقالت "غوغل" إن "غوغل بلاي" وميزة الأمان المقدمة من "بلاي بروتيكت"، ستستمر في العمل على أجهزة "هواوي" الحالية. ومع ذلك، من المحتمل أن يمنع الحظر الأخير التحديثات المستقبلية لنظام "أندرويد"، من الوصول إلى أجهزة "هواوي".

المصدر: ميرور

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