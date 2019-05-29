"Xiaomi" تحطم أرقاما قياسية بفضل "قاتل الهواتف الذكية"!

حققت شركة "Xiaomi" الصينية أرقاما قياسية في المبيعات بعد فترة قصيرة من إطلاقها لهاتف "Redmi Note 7" المميز والزهيد الثمن.

وأشار المؤسس المشارك للشركة، لي جون، أن "Xiaomi" تمكنت من بيع 10 ملايين هاتف " Redmi Note 7"، بعد مرور 129 يوما فقط على إطلاقه، ما يعتبر إنجازا كبيرا، ورقما ينضم إلى مجموعة الأرقام القياسية التي حققتها الشركات العالمية في مجال بيع الأجهزة الذكية.

Redmi Note 7 sells in 10 million units across the globe https://t.co/gmxHWkmn1Apic.twitter.com/KFpEmo8jyY — Mrchampions (@alexmotion87) 28 мая 2019 г.

وأتت هذه المبيعات الكبيرة للهاتف بسبب سعره المنافس الذي يتراوح ما بين 150 و220 دولارا، والميزات المتطورة التي زود بها والتي من أهمها: الكاميرا الأساسية بدقة (48+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 13 ميغابيكسل، بالإضافة إلى معالج Qualcomm Snapdragon 660"، ثماني النوى، ومعالج رسوميات " Adreno 512" يدعم تقنية API 3D لألعاب الفيديو المعقدة، والبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

كما زودت "Xiaomi" هذا الجهاز بشاشة بحجم 6.3 بوصة، بدقة عرض+ FullHD، وذاكرة وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32/64 غيغابايت.

ويتوقع الخبراء في مجال التقنية أن ترتفع مبيعات شركة " Xiaomi" أكثر هذا العام، بعد أن تطرح هاتف " Redmi K20" الجديد، الذي قد يصبح واحدا من أكثر الهواتف المنافسة أيضا.

المصدر: gsmarena+وكالات