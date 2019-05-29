أبرز ما يميز هاتف "Galaxy A70" الجديد من "سامسونغ"

قررت "سامسونغ" غزو سوق الهواتف المتوسطة الثمن بطرحها لهاتف "Galaxy A70" بمواصفات ممتازة ومنافسة.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذا الهاتف:

-شاشة Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، ودقة عرض (2440/1080) بيكسل، وأبعاد 20:9، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية للهاتف تقريبا، باستثناء ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية.

- معالج "Qualcomm Snapdragon 675" ثماني النوى.

- معالج رسوميات "Adreno 612".

- ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية بحجم 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 512 غيغابايت باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية (microSD/HC/XC).

- كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (32+8+5) ميغابيكسل، بخاصية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة.

youtube/ ТЕХНО ГРОМИС

- كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل، مزودة بتقنية التعرف على الوجوه.

- ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

- مستقبل لإشارات الراديو "FM".

- منفذين لبطاقات الاتصال.

- أنظمة تحديد المواقع "GPS" و "غلوناس" و "Galileo".

- بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، مزودة بخاصية الشحن السريع عبر شاحن (25 واطا).

- هيكل مقاوم للماء والغبار.

- الأبعاد: 164/76.7/7.9 ملم.

- الوزن: 183 غ.

المصدر: فيستي