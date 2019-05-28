"Vivo" تغزو الأسواق بهاتف ممتاز ورخيص!

قررت شركة "Vivo" منافسة عمالقة صناعة التكنولوجيا بطرح هاتف ذكي متطور، سعره 200 دولار تقريبا.

وبالرغم من سعره الزهيد، إلا أن الهاتف أتى بهيكل أنيق ومميز محمي من الماء والغبار، مزود بشاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة، بدقة عرض (2340/1080) بيكسل.

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كما زود هذا الجهاز بمعالج "Snapdragon-710" وذاكرة وصول عشوائي 4/6/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت، قابلة للتوسيع، بالإضافة إلى منفذين لبطاقات الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الخلفية.

ويتميز أيضا ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة، بدقة (16+8+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، بميزة التعرف على الوجوه.

ومن المقرر أن يطرح هذا الهاتف رسميا في الأسواق في الأول من يونيو القادم، بألوان هي الأسود الداكن، والأسود السرابي، والأزرق.

المصدر: 4adk