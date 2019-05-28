"AMD" تغيّر عالم الحواسب بمعالجات جيدة!

استعرضت شركة "AMD" خلال معرض "Computex" الأخير للتقنية، جيلها الجديد من المعالجات المخصصة للحواسب.

ومن أبرز هذه المعالجات كان "Ryzen 9 3900x"، الذي سيكون المنافس الأول لمعالجات "Core i9 9920X" العالية الأداء التي طورتها "إنتل"، إذ يمتاز هذا المعالج بأنه يضم 12 نواة، توفر له قدرة عالية على معالجة البيانات بسرعة كبيرة.

كما يتميز هذا المعالج عن منافسه من "إنتل" بأن سعره لن يتجاوز الـ 500 دولار، مقارنة بـ 1189 دولارا ثمن "Core i9 9920X"، كما أنه يستهلك طاقة أقل بـ 30%.

ومن المفترض أن تطرح "AMD" نسخة ثمانية النوى من هذا المعالج بسعر 329 دولارا، ونسخة سداسية النوى بسعر 199 دولارا.

Introducing the world’s first “Navi” gaming GPU family based on the all new RDNA gaming architecture: the AMD Radeon RX 5700 series. Learn more from #COMPUTEX2019: https://t.co/xwexmdDMinpic.twitter.com/rY2dAsq52l — AMD (@AMD) 27 мая 2019 г.

وخلال المعرض استعرضت "AMD" أيضا معالج الرسوميات "Navi"، الذي طورته لينافس معالجات"Nvidia"، والذي من المفترض أن يطرح في الأسواق خلال يوليو القادم.

المصدر: فيستي