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تطبيق هاتفي "يفضح" المتحرشين في المترو

العالم الرقمي

تطبيق هاتفي
Reuters KM/NL
مترو طوكيو
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حطم تطبيق هاتفي مصمم لكشف المتحرشين بالنساء والتحذير منهم، في مترو العاصمة اليابانية طوكيو، رقما قياسيا في عدد مرات تحميله واستخدامه من قبل السيدات اليابانيات.

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وحملت اليابانيات التطبيق المسمى "Digi Police" أكثر من 237 ألف مرة، وهو رقم "مرتفع جدا على غير العادة"، حسب أحد رجال الشرطة اليابانيين الذي أضاف أن "التطبيق لاقى شعبية كبيرة، إلى درجة أنه  يُحمّل 10 آلاف مرة في الشهر".

ويصدر تطبيق "Digi Police" صوتا مدويا من الهاتف يكسر الصمت السائد في المترو للتحذير من وجود متحرش، وإعلام باقي المسافرين لأخذ حيطتهم، كما تعرض على شاشات عربة المترو رسالة تقول "يوجد معتد، ساعدوني!"

وأطلقت الشرطة اليابانية التطبيق المذكور في السنوات الماضية كوسيلة يستخدمها كبار السن لحماية أنفسهم من المحتالين والمتسكعين، قبل أن تضيف مؤخرا خاصية فضح كل من يلامس أو يتحرش بالسيدات المتنقلات عبر المترو.

المصدر: لوفيغارو

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