"غوغل" متهمة بجمع معلومات عن مشتريات المستخدمين

أفاد موقع "فيستي نت" الروسي بأن شركة "غوغل الأمريكية تراقب مشتريات ومراسلات المستخدمين، عن طريق بريد "Gmail" الإلكتروني التابع لها.

وكشفت صحيفة "CNBC" هذا الأمر بعد أن لفت كاتب مقال نشرته الصحيفة إلى وجود العديد من المدونات في قسم المشتريات رغم أنه لم يستخدم أبدا تطبيقات "غوغل" لشراء شيء ما.

وقالت الصحيفة إن شركة "غوغل" تعالج البريد وتضيف إلى قسم المشتريات الرسائل المنشورة في البريد الإلكتروني.

إقرأ المزيد

وفسرت "غوغل" هذا الأمر برغبتها في جمع المعلومات عن كل مشتريات المستخدم.

هذا ونشرت شركة هواوي" الصينية تسمية نظام تشغيل اخترعته ليحل محل "اندرويد" وأطلقت "هواوي" على نظام التشغيل الجديد تسمية " Hongmeng " نسبة إلى الكتاب الصيني القديم.

يذكر أن عملاق التكنولوجيات الفائقة الصينية لا يمكن أن يستخدم نظام التشغيل"أندرويد" بسبب عقوبات اقتصادية فرضتها الحكومة الأمريكية عليه. وسيتم قريبا في لندن الكشف عن إصدارات جديدة للهواتف الذكية الصينية تم تزويدها بنظام تشغيل صيني الصنع.

المصدر: فيستي. رو