خدمات "تلغرام" تعود للعمل من جديد

أعلن القائمون على تطبيق "تلغرام" عن عودة بعض خدمات التطبيق للعمل بعد أن توقفت يوم الخميس 16 مايو الجاري.

وأوضحوا أن المشكلات التي واجهت بعض المستخدمين في إرسال واستقبال الرسائل تمت معالجتها، وبات بإمكان المستخدمين مراسلة جهات الاتصال الخاصة بهم من جديد.

ونشرت "تلغرام" في صفحتها على "تويتر" اعتذارها للمستخدمين قالت فيه "إن كل شيء في عمل التطبيق سيعود إلى وضعه السابق، ومن المحتمل أن تواجه المستخدمين بعض المشكلات في تحميل المراسلات لبعض الوقت، لكن هذه المشكلة ستعالج قريبا".

And it’s all back! Sorry for the wait. Some small issues may linger a little longer (certain chats not loading, appearing to be deleted etc) – this will pass very soon. Welcome to the real world. — Telegram Messenger (@telegram) 16 мая 2019 г.

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وكان القائمون على "تلغرام" قد ذكروا منذ مدة أن عمل التطبيق الشهير للمراسلة قد عانى من مشكلات في العديد من البلدان، وأن أكبر عدد من شكاوى المستخدمين هو من الصين وأستراليا وبعض الدول الأوروبية، أما في روسيا فقد ظهرت تلك المشكلات بشكل أوضح في موسكو.

المصدر: لايف. رو