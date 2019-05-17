"DJI" تنافس "GoPro" بكاميرا متطورة

قررت شركة "DJI" الصينية منافسة "GoPro" بطرح كاميرا فيديو صغيرة متطورة، مخصصة لعشاق المغامرات ممارسة الرياضة في الطبيعة والأماكن المفتوحة.

وتتميز كاميرا "Osmo Action" بهيكل مقاوم للصدمات والماء والغبار، مزود بشاشة أمامية بحجم 1.4 بوصة، وشاشة خلفية 2.24 بوصة، تمكنان المستخدم من مشاهدة الصور والفيديوهات، وضبط إعدادات الإضاءة والصوت.

كما زودت بعدسات ومستشعرات بدقة 12 ميغا بيكسل، قادرة على تصوير فيديوهات بدقة 4k بمعدل 60 إطارا في الثانية، وفيديوهات 4k HDR بمعدل 30 إطارا في الثانية، تعمل مع "EIS" للتثبيت الأوتوماتيكي للصورة، أما أغطية العدسات فأتت قابلة للفك والتركيب لتسهيل عملية استبدال العدسات في حال تعرضها للكسر.

youtube/ Engadget

وأتت بزر التبديل السريع "Quick Switch"، الذي يسهل الانتقال بسرعة بين وضعيات التصوير، كالانتقال بين وضعية التقاط الصور ووضعية التقاط الفيديوهات العادية أو البطيئة.

ويمكن الحصول على هذه الكاميرا مع ميزاتها الكثيرة والمتطورة، بسعر 349 دولارا فقط.

المصدر: فيستي