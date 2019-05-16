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"غوغل" تعترف بخطئها وتعوض مستخدمي هواتفها

العالم الرقمي

youtube/ GSMArena Official
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أقرّت غوغل بوجود عيوب تصنيعية في الجيل الأول من هواتف " Pixel" التي أصدرتها قبل نحو 3 سنوات.

ووافقت غوغل على تسوية الدعوى الجماعية التي رفعها ضدها مستخدمو "Pixel-1"، الذين أكدوا "أن الشركة تعمدت بيعهم هواتف مزودة بمايكروفونات فيها عيوب أثناء التصنيع".

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ووفقا للدعوى فإن العيوب في المايكروفونات وجدت في هواتف " Pixel" و " Pixel XL" التي أنتجت في شهر يناير 2017، ما أثر على جودة المكالمات الصوتية في تلك الهواتف، ووظيفة المساعد الصوتي فيها.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه حكم القضاء، أشارت غوغل إلى أنها قد تضطر لدفع 500 دولار لكل فرد من مالكي هواتفها المتضررين، وقد تكلفها تسوية القضية مع المستخدمين مبلغ 7.25 مليون دولار.

وهذه التسوية الجماعية ليست الأولى التي تصالحت "غوغل" فيها مع مستخدمي هواتفها، ففي أبريل الفائت وافقت على دفع تعويضات بقيمة 9.75 مليون دولار لمستخدمي هواتف " Nexus 6P" التي كانت تعاني من عيوب في التصنيع.

المصدر: وكالات.

 

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