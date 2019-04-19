3 حواسب لا تخذل مستخدميها

تعد مشكلة نفاد البطارية في الوقت غير المناسب من أكبر السلبيات التي تواجه مستخدمي الحواسب الشخصية، لذا تسعى شركات الإلكترونيات دوما لجعل حواسبها أكثر اقتصادية في استهلاك الطاقة.

ومن بين أبرز الحواسب التي تعمل بطارياتها لساعات طويلة:

- LG Gram 15:

تعمل بطارية هذا الحاسب لـ 14 ساعة تقريبا، بفضل توافق مكوناته الأساسية، والتي من أهما معالج "Core i7-8550U" من إنتاج "intel"، ومعالج رسوميات "Graphics 520" الذي طورته نفس الشركة أيضا، وذاكرة الوصول العشوائي بحجم 16 غيغابايت.

ويأتي هذا الحاسب بهيكل أنيق خفيف الوزن، وشاشة بمقاس 15.6 بوصة، وماسح لبصمات الأصابع، وقرص تخزين "SSD" بحجم 1 تيرابايت.

- Asus NovaGo:

يعد هذا الحاسب من أبرز الحواسب التي يفضلها عشاق السفر ومحبو مشاهدة الأفلام، كون بطاريته تكفيه ليعمل لأكثر من 13 ساعة.

ويعمل هذا الجهاز بمعالج "qualcomm snapdragon 835"، ومعالج رسوميات "Adreno 540"، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.

- Samsung notebook 9 pro:

صنف هذا الحاسب من بين أفضل الحواسب التي أطلقت العام الجاري، بسبب تصميمه المميز، وأدائه الممتاز، وقدرة بطاريته على العمل لنحو 9 ساعات، ودعمها لتقنية الشحن السريع.

وزودت "سامسونغ" هذا الجهاز بشاشة بمقاس 13.3 بوصة، وماسح لبصمات الأصابع، ومعالج "Intel Core i7"، ومعالج رسوميات "Intel UHD 620".

المصدر: وكالات