"Huawei" تقتحم سوق الحواسب بجهاز متطور

يستعد عملاق صناعة الإلكترونيات "Huawei" لإطلاق حاسب جديد سيكون واحدا من أفضل الحواسب الشخصية في العالم.

وسيأتي هذا الحاسب بهيكل متين من المعدن لن تتجاوز سماكته 14 ملم، بأبعاد (323/221) سم، مزود بشاة AMOLED، بمقاس 14 بوصة، بدقة عرض (1920/1080) بيكسل.

youtube/Honor Россия

كما سيزود هذا الجهاز بأنظمة صوت "Dolby Atmos"، تساعد على إخراج الأصوات من كامل أجزاء الهيكل، لتوزعها بنفس الآلية التي توزع فيها الأصوات في مكبرات الصوت الاحترافية، إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع، ومنافذ "USB-C" للشحن ونقل البيانات، وبطارية تكفيه ليعمل 12 ساعة متواصلة في حال كان المستخدم يستعمل الإنترنت ويشاهد الفيديوهات.

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وسيطرح هذا الجهاز بنسختين، إحداهما مزودة بمعالج "Intel Core i5-8250U"، وذاكرة وصول عشوائي "LPDDR3" بحجم 8 غيغابايت، ونسخة مزودة بمعالج "AMD Ryzen 5 2500U"، ومعالج رسوميات "NVIDIA GeForce MX150"، وذاكرة وصول عشوائي "DDR4-2400"، بحجم 8 و16 غيغابايت.

ومن المفترض أن تطلق هذه الحواسب في الأسواق قريبا، بأسعار تتراوح ما بين 650 و900 دولار.

المصدر: فيستي