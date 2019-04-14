شركة روسية تطلق نظاما يتعرف على الممثلين أثناء مشاهدة الأفلام

أطلقت شركة "كينو بويسك" الروسية تكنولوجيا "DeepDiv" الخاصة بالتعرف على وجوه الممثلين في الأفلام والمسلسلات.

وتقوم التكنولوجيا على خوارزميات الرؤية الكمبيوترية التي وضعتها شركة "ياندكس" الروسية.

وقال ناطق باسم الشركة إن مستخدم الإنترنت يمكن أن يضغط أثناء مشاهدة فيلم على زر"الإيقاف"، ليروي له النظام سيرة الممثل الذي يظهر على الشاشة ومسيرته الإبداعية.

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وعلى سبيل المثال، فإن التكنولوجيا بوسعها التعرف على الممثل، روبرت داوني، في فيلم "الرجل الحديدي" الذي أخرج عام 2008، وفي فيلم "المنتقمون" الذي أخرج بعد 10 أعوام. ولا يخطئ النظام في التعرف على وجه، زوي سلدانو، في فيلم "حراس المجرة"، على الرغم من لونها الأخضر في الفيلم.

ولا تستطيع التكنولوجيا التعرف على اسم الممثل فحسب، بل وعلى الدور أو الشخصية التي يؤديها في الفيلم، وتقدم نبذة عن انتماء هذه الشخصية وعلاقاتها مع غيرها من أبطال الفيلم.

وحسب المعلومات المتوفرة في شركة "كينو بويسك"، فإن برنامج "DeepDiv" يعمل بنجاح في 150 فيلما ومسلسلا يمكن أن يشاهدها المشتركون في الموقع وتطبيقاته، في أجهزة التلفزيون من إنتاج "Samsung" و"LG".

المصدر: تاس