 
مباشر

شاهد الاختراع الذي ساهم في ظهور أول "آيفون"!

العالم الرقمي

شاهد الاختراع الذي ساهم في ظهور أول
youtube/Sonny Dickson
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpgg

نشرت قناة "Sonny Dickson" الشهيرة على "يوتيوب" شريط فيديو، أظهرت فيه أول هاتف طورته "آبل"، والذي كان أساسا لظهور هواتف "آيفون" التي نعرفها حاليا.

وأطلقت آبل هذا الجهاز عام 1993، وكان ظهوره حدثا تقنيا مهما في ذلك الوقت، وطورته ليكون هاتفا ثابتا، لا يشبه أي هاتف موجود في أي منزل أو مكتب.

وأبرز ما ميز جهاز "W.A.L.T" حينها، هو احتواؤه على شاشة تعمل باللمس، يمكن التحكم بها عبر قلم إلكتروني، وتستخدم لقراءة الرسائل التي ترد إلى جهاز الفاكس الموصول به، والتحكم بجميع تقنيات هذا الجهاز.

youtube/Sonny Dickson

كما زود هذا الهاتف بمفكرة إلكترونية لتخزين أرقام الهواتف والملاحظات، وأزرار للتحكم بنغمات الرنين وأصواتها.

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تفاصيل الساعات الأخيرة قبل "اقتلاع" الرئيس السوداني عمر البشير