شاهد الاختراع الذي ساهم في ظهور أول "آيفون"!

نشرت قناة "Sonny Dickson" الشهيرة على "يوتيوب" شريط فيديو، أظهرت فيه أول هاتف طورته "آبل"، والذي كان أساسا لظهور هواتف "آيفون" التي نعرفها حاليا.

وأطلقت آبل هذا الجهاز عام 1993، وكان ظهوره حدثا تقنيا مهما في ذلك الوقت، وطورته ليكون هاتفا ثابتا، لا يشبه أي هاتف موجود في أي منزل أو مكتب.

وأبرز ما ميز جهاز "W.A.L.T" حينها، هو احتواؤه على شاشة تعمل باللمس، يمكن التحكم بها عبر قلم إلكتروني، وتستخدم لقراءة الرسائل التي ترد إلى جهاز الفاكس الموصول به، والتحكم بجميع تقنيات هذا الجهاز.

youtube/Sonny Dickson

كما زود هذا الهاتف بمفكرة إلكترونية لتخزين أرقام الهواتف والملاحظات، وأزرار للتحكم بنغمات الرنين وأصواتها.

المصدر: فيستي