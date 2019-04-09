أبرز مواصفات "Mi 9" المتطور من "Xiaomi"

طرحت شركة "Xiaomi" الصينية مؤخرا هاتف "Mi 9"، ليصبح أحد أفضل هواتفها، وواحدا من أبرز الأجهزة الذكية في الأسواق.

ومن أهم المواصفات الفنية والتقنية لهذا الهاتف:

- معالج "Qualcomm Snapdragon 855" ثماني النوى، يعد أسرع معالجات الهواتف أداء حاليا.

- معالج رسوميات "Hexagon 690 DSP".

- ذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية 64/128 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية.

- شاشة "Super AMOLED" بدقة عرض (2340/1080) بيكسل، وأبعاد "19.5:9"، محمية بطبقة من زجاج "Corning Gorilla Glass 6" المقاوم للصدمات والخدوش.

- كاميرا أساسية ثلاثية العدسات بدقة (48+16+12) ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

- شرائح لاستقبال إشارات شبكات "Bluetooth 5.0" و"Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac" و"Wi-Fi Direct".

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- شريحة "NFC" لتوفير عملية النقل القريب للبيانات مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

- منفذان لبطاقات الاتصال "nanoSIM".

- بطارية بسعة 3300 ميللي أمبير، مزودة بخاصية "Quick Charge 4" للشحن السريع.

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- ماسح لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة.

- هيكل من الزجاج مقاوم للماء والغبار بأبعاد (157/74/6.7) ملم.

- الوزن: 173 غراما.

المصدر: فيستي