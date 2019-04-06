"Note-10" القادم يغيّر جميع مفاهيم عالم الهواتف!

سرّب المدون الشهير "Evan Blasa" بعض مواصفات هاتف "Note-10" الذي ستطرحه "سامسونغ" صيف العام الجاري.

وبالنظر للصور التي نشرها المدون، يمكن أن نرى أن الهاتف الجديد سيأتي بكاميرا أساسية بأربع عدسات، يتوقع أن تصبح أفضل كاميرا ركبت في هواتف "سامسونغ" على الإطلاق.

Please be careful with the word leak. Concept renders may look very nice, but they are not leaks - even when they're based on previously leaked material. https://t.co/CYetQj9IlT — Evan Blass (@evleaks) 4 апреля 2019 г.

والشيء الأبرز في هذا الجهاز، والذي لم يسبق أن وجد في هاتف آخر، هو قلمه الذكي المزود بكاميرات صغيرة، ستستخدم بدلا من الكاميرا الأمامية لالتقاط صور "السيلفي" والفيديوهات.

youtube/DBS DESIGNING

كما من المفترض أن يأتي هذا الهاتف بمعالج ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

وسيزود الجهاز بميزة الشحن اللاسلكي السريع، وقدرة على شحن بقية الهواتف لاسلكيا، كما في هواتف "S10" الأخيرة، وقدرة على التعامل مع شبكات "5G".

المصدر: Twitter