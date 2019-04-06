 
مباشر

"Note-10" القادم يغيّر جميع مفاهيم عالم الهواتف!

العالم الرقمي

youtube/DBS DESIGNING
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lok2

سرّب المدون الشهير "Evan Blasa" بعض مواصفات هاتف "Note-10" الذي ستطرحه "سامسونغ" صيف العام الجاري.

وبالنظر للصور التي نشرها المدون، يمكن أن نرى أن الهاتف الجديد سيأتي بكاميرا أساسية بأربع عدسات، يتوقع أن تصبح أفضل كاميرا ركبت في هواتف "سامسونغ" على الإطلاق.

والشيء الأبرز في هذا الجهاز، والذي لم يسبق أن وجد في هاتف آخر، هو قلمه الذكي المزود بكاميرات صغيرة، ستستخدم بدلا من الكاميرا الأمامية لالتقاط صور "السيلفي" والفيديوهات.

youtube/DBS DESIGNING

كما من المفترض أن يأتي هذا الهاتف بمعالج ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

وسيزود الجهاز بميزة الشحن اللاسلكي السريع، وقدرة على شحن بقية الهواتف لاسلكيا، كما في هواتف "S10" الأخيرة، وقدرة على التعامل مع شبكات "5G".

المصدر: Twitter

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"وداعا للشيخوخة 30 عاما أخرى".. علماء يطورون عقارا سحريا يطول العمر