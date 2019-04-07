"Meizu X8".. هاتف مميز بـ 250 $!

أطلقت شركة "Meizu" منذ مدة هاتفها المميز "X8" بمواصفات منافسة، وسعر 250 دولارا تقريبا.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية التي جاء بها الهاتف:

- معالج "Quаlcomm Snаpdragon 710" ثماني النوى، بتردد 2.2 غيغاهيرتز.

- معالج رسوميات "Adrеno 616".

- ذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت.

youtube/ ATC Android ToTo Company

- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية.

- شاشة بمقاس 6.2 بوصة، ودقة عرض (2220/1080) بيكسل، وأبعاد "18:9".

- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة (12+6) ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

- بطارية بسعة 3210 ميللي أمبير.

- منفذ "USB Typе-C"، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

- شاحن "mChаrge" سريع الأداء.

- شريحة NFC.

- مستقبل لإشارات الراديو "FM".

- أنظمة تحديد مواقع "A-GPS" و"غلوناس".

- الأبعاد: (151/74/7.8) ملم.

- الوزن: 160غراما.

المصدر: 4APK