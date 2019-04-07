"Meizu X8".. هاتف مميز بـ 250 $!
أطلقت شركة "Meizu" منذ مدة هاتفها المميز "X8" بمواصفات منافسة، وسعر 250 دولارا تقريبا.
ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية التي جاء بها الهاتف:
- معالج "Quаlcomm Snаpdragon 710" ثماني النوى، بتردد 2.2 غيغاهيرتز.
- معالج رسوميات "Adrеno 616".
- ذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية.
- شاشة بمقاس 6.2 بوصة، ودقة عرض (2220/1080) بيكسل، وأبعاد "18:9".
- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة (12+6) ميغابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.
- بطارية بسعة 3210 ميللي أمبير.
- منفذ "USB Typе-C"، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.
- شاحن "mChаrge" سريع الأداء.
- شريحة NFC.
- مستقبل لإشارات الراديو "FM".
- أنظمة تحديد مواقع "A-GPS" و"غلوناس".
- الأبعاد: (151/74/7.8) ملم.
- الوزن: 160غراما.
المصدر: 4APK