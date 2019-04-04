"نوكيا" تنافس "سامسونغ" بهاتف مميز

أعلنت شركة "HMD Global" المالكة لحقوق بيع "نوكيا" عن بدء مبيعات هاتف "Nokia X71"، الذي ستنافس فيه أحدث هواتف "سامسونغ" من الفئة المتوسطة.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية للهاتف:

- هيكل من الزجاج المقوى مقاوم للماء والغبار.

- شاشة بمقاس 6.39 بوصة، ودقة عرض +FullHD، على كامل مساحة الواجهة الأمامية، وفيها ثقب صغير للكاميرا، كما في شاشات هواتف "S10" الحديثة من "سامسونغ".

- معالج ثماني النوى من نوع "Qualcomm Snapdragon 660".

- ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية بحجم 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية "microSD".

- كاميرا أساسية ثلاثية العدسات بدقة (48+8+5) ميغابيكسل.

youtube

- كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، تتعامل مع تقنية التعرف على الوجوه.

- منفذ 3.5 ملم للسماعات.

- شريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو "FM".

- نظام تحديد للمواقع "GPS".

- بطارية بسعة 3500 ميللي أمبير، تتعامل مع خاصية الشحن السريع.

- ماسح لبصمات الأصابع.

المصدر: فيستي