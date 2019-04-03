"Valve" تطلق خوذة متطورة للواقع الافتراضي

تستعد شركة "Valve" للكشف عن خوذتها الجديدة للواقع الافتراضي خلال عرض فني خاص سيقام في مايو المقبل.

وبالنظر للصورة التي نشرتها "Valve" للخوذة الجديدة، يمكن أن نلاحظ أنها ستزود بزوج من الكاميرات الخارجية، ما يعني أنها قد تتعامل مع الألعاب التي تتضمن عناصر الواقع المعزز، والتي ستعطي للمستخدم انطباعا أنه يلعب داخل المكان المتواجد فيه، وليس ضمن عالم افتراضي فقط.

كما سيكون بإمكان هذه الخوذة التواصل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى عبر شبكات "بلوتوث" و"WI-FI"، وسيدمج المعالج وذاكرة الوصول العشوائي داخل جسم الخوذة الأساس، أي أنها لن تحتاج إلى منصة ألعاب إضافية مستقلة.

وستعمل هذه الخوذة مع قبضات إلكترونية مزودة بـ 3 أزرار، ولوحة صغيرة تعمل باللمس تمكن المستخدم من التحكم بدقة بالحركات أثناء اللعب.

ولم تصرح "Valve" عن باقي الميزات الفنية والتقنية بعد، لكنها ألمحت إلى أن سعرها سيكون منافسا، ولن يتجاوز 399 دولارا.

المصدر: فيستي