"مايكروسوفت" تحدث حواسبها المحمولة

تستعد شركة "مايكروسوفت" لإطلاق نسخة معدلة من حواسب "Surface Book 2"، التي تعد من أفضل الحواسب المحمولة في الأسواق.

وستأتي النسخة الجديدة من هذا الحاسب بهيكل متين من الألومينيوم، بوزن 1.5 كلغ تقريبا، وشاشة بمقاس 13 بوصة، تعمل باللمس، وتتعامل مع قلم مايكروسوفت الذكي، وبطارية تكفي للعمل 17 ساعة متواصلة.

وستزود النسخة المحدثة بمعالج "intel core i5 8350u" ثماني النوى، بتردد يصل إلى 3.6 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي "LPDDR3" بحجم 16/32غيغابايت، وقرص تخزين داخلي "SSD" بسعة 512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

youtube/iJustine

كما ستحوي هذه الحواسب منفذ "USB C" ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وكاميراتين، واحدة مثبتة على الشاشة، وأخرى على الواجهة الخارجية.

youtube/iJustine

وسيعمل "Surface Book 2" بنظام "Windows 10 pro"، وسيكون بالإمكان نزع شاشته من قاعدتها لاستعمالها كحاسب لوحي مستقل.

أما سعره، فمن المفترض أن يصل إلى 1299 دولارا.

المصدر: فيستي