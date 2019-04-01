روسيا تنتقل لاستخدام شبكات "5G"

أكد مدير مركز البحوث الاستراتيجية للاتصالات في روسيا، إيفان كونوفالوف، أن بلاده ستبدأ باعتماد شبكات "5G" اعتبارا من العام المقبل.

وقال المسؤول إن "ترددات شبكات الاتصال الخلوي فائق السرعة في الوقت الحالي متاحة للاستخدام من قبل هيئات معينة فقط في روسيا، كوزارة الدفاع وهيئات حماية القانون، لكننا سنشهد قريبا تحولا جذريا في هذا المجال، فشبكات 5G ستظهر العام المقبل في إحدى المدن الروسية، وعام 2021 ستظهر في 10 مدن كبيرة أخرى في البلاد".

وأوضح كونوفالوف أن روسيا تطور شبكات "5G" المحلية ضمن إطار مشروع "الاقتصاد الرقمي" الذي بدأت العمل عليه منذ سنوات. وحتى نهاية العام الجاري، سيضع المسؤولون في الكرملين اللمسات الأخيرة على خطة تشغيل هذه الشبكات، وسيحددون الجهات المسؤولة التي ستديرها، كي لا يتضارب عملها فيما بعد مع المصالح الأمنية لروسيا.

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من جانبه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن قرار إتاحة الترددات اللاسلكية لشبكات الاتصال الكبرى في روسيا لتبدأ بتشغيل شبكات "5G"، سيتخذ على مستوى الحكومة في البلاد، وليس من قبل الرئيس شخصيا.

وكانت مصادر في وزارة الإعلام الروسية قد أكدت أواخر العام الفائت أن شركات الاتصال الكبرى كـ "MTS" و"Megafon" و"Beeline" و"Tele2"، تناقش فكرة إنشاء شبكة "5G" موحدة على الأراضي الروسية، ستوفر سرعة في نقل البيانات تصل إلى 20 غيغابايت/ثانية.

المصدر: نوفوستي