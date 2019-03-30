"Huawei" تختبر هواتف لا مثيل لها!

ذكرت مصادر في شركة "Huawei" أن الشركة بدأت باختبار هواتف "Mate-30" التي ستنافس بها أحدث الهواتف في الأسواق.

وتزود أول نسخة من هذه الهواتف "Mate-30" بمعالج "kirin-980" ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت، وشاشة بمقاس 6.2 بوصة.

لكن ما سيميزها هو وجود شاشة إضافية صغيرة على الواجهة الخلفية، بمقاس 3 بوصات تقريبا، ستستخدم لمشاهدة الفيديوهات وقراءة الرسائل، والتقاط صور الـ "سيلفي" بالاستعانة بالكاميرا الأساسية.

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أما الهاتف الأكبر "Mate-30 pro" فمن المفترض أن يأتي بشاشة AMOLED بمقاس 6.45 بوصة، بدقة عرض 4K، ويزود بمعالج "kirin-980" ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

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وأهم ما يميز هذا الجهاز، الكاميرا الأساسية المزودة بـ 5 عدسات، والقادرة على التقاط صور واضحة في الظلام، وتقريب اللقطة بمقدار "X10" دون أن تتأثر جودة الصورة، لتكون بذلك أفضل من كاميرات هواتف "P-30" التي ظهرت مؤخرا، بالإضافة إلى قدرته على التعامل مع شبكات الجيل الخامس من الإنترنت 5G.

ومن المفترض أن يطرح الهاتفان في سبتمبر المقبل، بسعر يتراوح ما بين 750 و1000 دولار.

المصدر: 4APK.RU