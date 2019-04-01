روسيا تطلق هاتفا منافسا سعره أقل من 50$!

أعلنت شركة "INOI" الروسية مؤخرا عن نيتها إطلاق هاتف بمواصفات مقبولة، وسعر يقل عن 50 دولارا.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية للهاتف:

- شاشة LCD بمقاس 2.4 بوصة، ودقة عرض HD.

- معالج "kirin" رباعي النوى.

- ذاكرة وصول عشوائي بحجم 2 غيغابايت.

inoi.com

- ذاكرة داخلية 16 غيغابايت، قابلة للتوسيع.

- كاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

- مستقبل لإشارات الراديو "FM".

- شرائح لاستقبال شبكات WI-FI وشبكات 4G.

inoi.com

- منفذان لبطاقات الاتصال.

- بطارية بسعة 2742 ميللي أمبير.

- نظام "غلوناس" لتحديد المواقع.

- هيكل مقاوم للماء والغبار.

المصدر: 4apk.ru