روسيا تطلق هاتفا منافسا سعره أقل من 50$!
inoi.com
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أعلنت شركة "INOI" الروسية مؤخرا عن نيتها إطلاق هاتف بمواصفات مقبولة، وسعر يقل عن 50 دولارا.
ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية للهاتف:
- شاشة LCD بمقاس 2.4 بوصة، ودقة عرض HD.
- معالج "kirin" رباعي النوى.
- ذاكرة وصول عشوائي بحجم 2 غيغابايت.
inoi.com
- ذاكرة داخلية 16 غيغابايت، قابلة للتوسيع.
- كاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.
- مستقبل لإشارات الراديو "FM".
- شرائح لاستقبال شبكات WI-FI وشبكات 4G.
inoi.com
- منفذان لبطاقات الاتصال.
- بطارية بسعة 2742 ميللي أمبير.
- نظام "غلوناس" لتحديد المواقع.
- هيكل مقاوم للماء والغبار.
المصدر: 4apk.ru
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