آبل تعترف بمشكلات في أجهزتها!

أصدرت شركة "آبل" بيانا رسميا اعترفت فيه بالمشكلات التقنية التي اشتكى منها مستخدمو حواسب "MacBook" التي بيعت عام 2016.

وقالت الشركة على موقعها: "نعلم أن بعض مستخدمي أجهزة MacBook عانوا من مشكلات في عمل أجهزتهم بسبب الجيل الثالث من لوحات المفاتيح butterfly، الذي زودنا به حواسبنا المصنعة عام 2016، وهذه التجربة دفعتنا لتطوير لوحات مفاتيح أفضل بعد ذلك، نقدم اعتذارنا للمستخدمين، ونعدهم بصيانة الأجهزة المتضررة مجانا في مراكزنا المعتمدة حول العالم".

وأوضحت الشركة أن السبب وراء هذه المشكلات يكمن في الأغشية المطاطية التي وضعت تحت أزرار لوحات المفاتيح، لحمايتها من الغبار والرطوبة، وجعل عملية الكتابة أكثر سلاسة وأقل ضجيجا.

وتعد هذه المشكلة واحدة من العديد من المشكلات التي عانت منها حواسب "MacBook" التي أصدرت ما بين 2015 و2017، والتي اشتكى مستخدموها أيضا من خلل في استقبال أجهزتهم لإشارات شبكات الـ WI-FI، وإشارات الشبكات اللاسلكية.

المصدر: فيستي