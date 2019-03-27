أعلن موقع فيسبوك الأربعاء أنه سيحظر تأييد القومية البيضاء والإشادة بها وكذلك نزعة الانفصاليين البيض كجزء من تصعيد حملته ضد خطاب الكراهية.

وقال "فيسبوك" إنه سيتم فرض الحظر ابتداء من الأسبوع المقبل على منصة التواصل الاجتماعي الأولى في العالم وتطبيق الصور الواسع الانتشار "إنستغرام".

وأفاد الموقع الأزرق في بيان "من الواضح أن هذه المفاهيم متصلة بشكل عميق مع جماعات الكراهية المنظمة ولا مكان لها على مواقعنا".

وأفاد فيسبوك "في حين أن الناس سيظلون قادرين على إظهار اعتزازهم بتراثهم العرقي، لن نتسامح مع الثناء أو دعم القومية والانفصالية البيضاء".

وأضاف أن الأشخاص الذين يدخلون مصطلحات بحث مرتبطة بسيادة العرق الأبيض سيحصلون على نتائج تحيلهم إلى مواقع مثل "الحياة بعد الكراهية" الذي يركز على مساعدة الناس في الابتعاد عن هذه الجماعات.

وأشار بيان فيسبوك إلى أنه "للأسف سوف يكون هناك دائما أشخاص يحاولون التلاعب بأنظمتنا لنشر الكراهية"، موضحا أن التحدي هو أن البقاء في المقدمة عبر الاستمرار في تحسين التقنيات وتطوير السياسات والعمل مع الخبراء الذين بإمكانهم تعزيز الجهود".

وأكد موقع "فيسبوك" أن الحظر الجديد لن يطبق على مواضيع مثل الافتخار الأمريكي والانفصاليين الباسك كونها "جزء مهم من هوية الشعوب".

ووسط ضغوط من حكومات في جميع أنحاء العالم، عزز فيسبوك في السنوات القليلة الماضية آليات الذكاء الاصطناعي للعثور على المحتوى الذي يدعم الكراهية وإزالته مع الابقاء على الانفتاح على حرية التعبير.

المصدر: أ ف ب