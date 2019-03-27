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"Nubia" تطلق أقوى هاتف للألعاب!

العالم الرقمي

youtube/ Mrwhosetheboss
صورة من الأرشيف
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تتحضر شركة "Nubia" المملوكة من "ZTE" الصينية، لإطلاق جهاز متطور قد يصبح أقوى الهواتف الذكية المخصصة لعشاق الألعاب.

ومن المتوقع أن يأتي "Red Magic 3" بهيكل معدني متين، وتصميم شبيه بهواتف "Nubia" الأخيرة، تميزه خطوط الإضاءة على الواجهة الخلفية التي تتغير ألوانها أثناء مشاهدة الفيديوهات أو سماع الموسيقى، لإعطاء المستخدم شعورا مميزا بالإثارة.

youtube/ Mrwhosetheboss
صورة من الأرشيف

كما سيزود هذا الجهاز بمنظومة تبريد للمعالج غير مسبوقة في الهواتف، تضم نظام تبريد سائل، ومروحة صغيرة.

pocketnow.com
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وسيضمن أداء الجهاز السريع في معالجة البيانات والصور، معالج "Qualcomm Snapdragon 855"، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت.

وسيأتي الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 ميللي أمبير، وكاميرا أساسية بدقة 24 ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

المصدر: pocketnow.com

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