نوكيا تخطط لاكتساح الأسواق بجهاز مميز
تخطط "HMD Glоbal" المالكة لحقوق بيع "نوكيا" لإطلاق هاتف "Nоkia 6.2" بمواصفات منافسة، وسعر لا يتعدى 300 يورو.
ومن المفترض أن يأتي الهاتف بشاشة بمقاس 6.2 بوصة، ودقة عرض +Full HD، وأبعاد 19:9، بالإضافة إلى هيكل من الزجاج المقاوم للماء والغبار.
كما سيزود الهاتف بمعالج "Snapdragon 632" ثماني النوى، ومعالج رسوميات "Adrеno 506"، وذاكرة وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64/128 غيغابايت.
كما سيحوي الجهاز منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ "USB Typе-C"، وبطارية بسعة 3500 ميللي أمبير.
أما الكاميرا الأساسية فستكون مزدوجة بدقة 16+12 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 12 ميغابيكسل، ونظام تشغيل الهاتف "Andrоid 9 Piе".
المصدر: 4APK