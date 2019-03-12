تعرف على "View 20" الأقوى من "Huawei" (صور+فيديو)
طرحت شركة "Huawei" منذ مدة هاتف "Honor View 20" الذي صنف كواحد من الهواتف الأسرع أداء والأفضل قدرة على التصوير.
ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية للهاتف:
- معالج "Kirin 980" ثماني النوى عالي الأداء، مطور بتقنية (7 ملم).
- معالج رسوميات "ARM Mali-G76 MP10".
- ذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت.
- ذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، قابلة للتوسيع.
- شاشة بمقاس 6.4 بوصة، بدقة عرض 2310/1080 بيكسل.
- هيكل من الزجاج مقاوم للماء والغبار.
- كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميغابيكسل، مزودة بعدسات "Sony IMX 586"، قادرة على تصوير فيديوهات بدقة "4K UHD".
- كاميرا أمامية بدقة 25 ميغابيكسل.
- بطارية بسعة 4000 ميللي أمبير، وميزة "Huawei SuperCharge" للشحن السريع، يمكن شحن 55% منها خلال 30 دقيقة.
- نظام الاتصال قريب المدى NFC، منفذ "USB Type-C"، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ونظام GPS.
- القدرة على التعامل مع شبكات "Bluetooth 5.0" و"Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac".
- نظام تشغيل "Android 9.0" مع واجهة "Magic UI 2.0.1".
- الأبعاد: 156/75/8.1 ملم.
- الوزن: 180 غراما.
المصدر: فيستي