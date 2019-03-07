"Honor 8X Max".. أكبر هاتف أندرويد في العالم

طرحت شركة "Huawei" مؤخرا هاتف "Honor 8X Max"، المزود بأكبر شاشة بين الهواتف الذكية.

وجاء الجهاز بشاشة مقاسها 7.12 بوصة، ودقة عرض +FHD، وأبعاد "19:9"، مناسبة لعشاق ألعاب الفيديو ومشاهدة الفيديوهات والأفلام، وزود بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ لبطاقة ذاكرة خارجية، وماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الخلفية.

أما الكاميرا الأساس للهاتف، فأتت مزدوجة بدقة (16+2) ميغابيكسل، وخاصية التقريب الأوتوماتيكي لإعطاء عمق للصورة، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

youtube/techline - Linus

كما زود الجهاز بمعالج رباعي النوى "Qualcomm Snapdragon 660"، ومعالج رسوميات "Adreno 512"، وذاكرة وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64/128 غيغابايت، قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 5000 ميللي أمبير.

المصدر: mobile-review