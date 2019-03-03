"Xiaomi" تطلق هاتفها الأحدث بأقل من 200 دولار!

استعرضت شركة "Xiaomi" هاتف "Redmi Note 7 Pro" بمواصفات ممتازة وسعر 195 دولارا تقريبا.

وجاء الهاتف الجديد بهيكل أنيق من الزجاج المقاوم للماء والغبار، وشاشة عالية الدقة بمقاس 6.3 بوصة، وماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الخلفية.

أما أبرز شيء فيه فهو الكاميرا الأساسية التي أتت مزدوجة بدقة (48+5) ميغابيكسل، وتقنيات "Sony IMX586"، والقادرة على تصوير فيديوهات بدقة 4k، والكاميرا الأمامية بدقة 13 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

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كما زود هذا الهاتف بمعالج معدّل من نوع "Snapdragon 675" موفّر للطاقة، وذاكرة وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64/128 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير تكفيه ليومين من العمل.

المصدر: فيستي