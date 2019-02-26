أبرز مواصفات "Note 9" الأحدث من "Meizu"

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية معلومات تتعلق بالمواصفات الفنية والتقنية لهاتف "Note 9" المنتظر من "Meizu".

ومن المفترض أن يأتي الهاتف بشاشة "OLED" بحجم 6.2 بوصة، ودقة عرض (2244/1080) بيكسل، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية باستثناء ثقب صغير مخصص للكاميرا.

youtube/ROGA

كما سيزود الهاتف بمعالج ثماني النوى من نوع "Snаpdragon 675"، بتردد 2.0 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256/512 غيغابايت، وبطارية بسعة 3900 ميللي أمبير.

youtube/ROGA

أما كاميرا الهاتف الأساسية فستأتي بدقة 48+5 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل، بميزة التعرف على الوجوه.

المصدر: 4apk.ru