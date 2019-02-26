أبرز مواصفات "Note 9" الأحدث من "Meizu"
youtube/ROGA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lii9
سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية معلومات تتعلق بالمواصفات الفنية والتقنية لهاتف "Note 9" المنتظر من "Meizu".
ومن المفترض أن يأتي الهاتف بشاشة "OLED" بحجم 6.2 بوصة، ودقة عرض (2244/1080) بيكسل، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية باستثناء ثقب صغير مخصص للكاميرا.
youtube/ROGA
كما سيزود الهاتف بمعالج ثماني النوى من نوع "Snаpdragon 675"، بتردد 2.0 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256/512 غيغابايت، وبطارية بسعة 3900 ميللي أمبير.
youtube/ROGA
أما كاميرا الهاتف الأساسية فستأتي بدقة 48+5 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل، بميزة التعرف على الوجوه.
المصدر: 4apk.ru
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)