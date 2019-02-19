"سامسونغ" تطلق أقوى حواسبها اللوحية

استعرضت شركة سامسونغ مؤخرا حاسب "Galaxy Tab S5e" الجديد بمواصفات تجعل منه الأقوى من بين حواسبها اللوحية.

وجاء الحاسب بشاشة "Super AMOLED" بمقاس 10.5 بوصة، ودقة عرض عالية 2560/1600 بيكسل، و4 مكبرات صوت تدعم توزيع الأصوات بشكل ممتاز.

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أما هيكل هذا الحاسب فجاء الأنحف من بين هياكل حواسب سامسونغ اللوحية الكبيرة، بسماكة 5.5 ملم فقط، وبوزن 400 غرام.

كما زود الجهاز بمعالج "Snapdragon 670" عالي الأداء، وذاكرة وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 7040 ميللي أمبير، تكفيه ليعمل 14.5 ساعة.

أما الكاميرا الأساسية للحاسب فجاءت بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على تصوير فيديوهات بدقة 4K، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

المصدر: نوفستي