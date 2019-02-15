تعرف على "nubia-a" الهاتف الأول من نوعه في العالم!

أعلنت شركة "nubia" عن نيتها إطلاق هاتف ذكي متكامل على شكل ساعة، هو الأول من نوعه في العالم.

وسيزود هذا الهاتف بهيكل معدني يمكن ارتداؤه على المعصم كالساعة، مزود "بشاشة OLED" مرنة تعمل باللمس، مقاومة للماء والغبار والصدمات.

وسيأتي الجهاز بكاميرا ومايكروفون لإجراء مكالمات الفيديو، ومكبرات صوت للاستماع إلى الموسيقى، وشريحة "NFC" للدفع الإلكتروني والاتصال مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

youtube/ Social Nubia

وسيكون بإمكان "nubia-a" الاتصال مع الشبكات الخلوية، وشبكات Wi-Fi، وتبادل البيانات مع الأجهزة والهواتف الذكية عبر تقنية بلوتوث.

المصدر: gsmarena