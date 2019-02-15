كم ينفق مالكو "آيفون" على التطبيقات كلّ عام؟

أظهرت نتائج دراسة نشرها موقع "sensortower" أن استراتيجية شركة آبل نجحت في دفع مستخدمي هواتفها إلى الإنفاق بشكل أكبر لشراء التطبيقات والحصول على ميزاتها.

وبينت نتائج الدراسات أن مستخدمي "آيفون" أنفقوا أموالهم بشكل متزايد لشراء التطبيقات على مر السنوات الأربع الفائتة، وارتفع مبلغ الإنفاق الوسطي من 33 دولارا عام 2015 إلى 79 دولارا عام 2018.

كما تبين أن أكثر الأموال التي أنفقها المستخدمون كانت لشراء تطبيقات الألعاب، فكل مستخدم أنفق ما بين 36 و44 دولارا في السنة لهذا الغرض.

sensortower.com

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أما تطبيقات الموسيقى ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات التي تستخدم لمعرفة أماكن الترفيه والنشاطات اليومية، فكلفت المستخدمين في السنة ما بين 2.10 و8 دولارات.

ويرى الخبراء أن "آبل" ستسعى للحصول على المزيد من الأرباح عبر الترويج للتطبيقات في متجرها الإلكتروني، وخصوصا أن مبيعاتها من الهواتف والأجهزة الذكية تشهد تراجعا في الفترة الأخيرة.

المصدر: فيستي