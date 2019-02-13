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أبرز مواصفات هاتف "+S10" المنتظر

العالم الرقمي

أبرز مواصفات هاتف
youtube/Marques Brownlee
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نشر المدون الشهير، ماركوس براونيل، شريط فيديو استعرض فيه أهم مواصفات هاتف "+Galaxy S10" الذي ستطلقه شركة سامسونغ قريبا.

وأشار براونيل إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة "AMOLED" بمقاس 6.4 بوصة، مغطاة بطبقة من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش "Gorilla Glass 6"، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير.

كما من المفترض أن يزود الهاتف بمعالج ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128/256/512 غيغابايت، وشريحة "NFC"، وتقنية تدعم "WiFi 6" و"Bluetooth 5.0".

youtube/Marques Brownlee

أما الكاميرا الأساس للهاتف فستأتي بثلاث عدسات، والكاميرا الأمامية ستكون مزدوجة بدقة 24 ميغابيكسل، بخاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: فيستي

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