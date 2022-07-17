خاتم من الألماس يدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية (صور + فيديو)

حققت شركة مجوهرات هندية رقما جديدا مكنها من دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، عندما وضعت 24679 ماسة في خاتم واحد.

وذكر موقع "يو بي آي" الإخباري أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية أعلنت أن شركة "أس دبلوي إيه" للماس حصلت على لقب الخاتم الأكبر، الذي يحمل اسم "إيمي"، ويعني الخلود في اللغة السنسكريتية.

واستند تصميم الخاتم على شكل فطر المحار الوردي.

وقال المسؤول في الشركة، عبد الغفور أناديان، إن الخاتم يرمز إلى الخلود وطول العمر.

ويزن الخاتم 12 أونصة ويقدر بأن يبلغ ثمنه 95243 دولار أمريكي.

#Kerala-based SWA Diamonds entered the list of world records for clocking the 'most diamonds set in one ring'.



Read here: https://t.co/kgJW3eWHiPpic.twitter.com/spqsxpWYLT — Hindustan Times (@htTweets) July 15, 2022

المصدر: موقع "يو بي آي" الإخباري