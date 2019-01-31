"سمكة" توحي بابتكار يكشف السرطان!

طور علماء قرصا يمكن أن ينتفخ عند ابتلاعه ليصبح بحجم كرة "بينغ بونغ"، يهدف إلى رصد سرطانات المعدة والقروح والالتهابات الموضعية.

ويمكن أن يعمل القرص (أمريكي الصنع)، المستوحى من سمكة "pufferfish" التي تنفخ جسدها إذا تعرضت للتهديد، مدة شهر كامل في المعدة.

ويتكون الابتكار الجديد من نوعين من مواد "hydrogel" (الشبيهة بالهلام)، والتي تسمح للقرص بمقاومة تأثيرات المعدة والعصارة الهضمية الحمضية.

MIT

وفي الاختبارات المعملية، تم غمر القرص في العديد من المحاليل، التي تشبه العصارة المعدية، وضُغط ميكانيكا لمحاكاة تقلصات المعدة.

Pill that inflates to ping-pong ball size ‘could monitor stomach cancer and ulcers’ https://t.co/dfg5arhk2f — SunHealth (@TheSunHealth) January 31, 2019

وقال الباحث الرئيس، شوانهي تشاو، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، إن "حلمنا يتمثل في الحصول على قرص ذكي يشبه الهلام، ويظل في المعدة بعد ابتلاعه لمراقبة صحة المريض طوال شهر كامل".

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وطور الباحثون، الذين نشروا تقريرهم في مجلة "Nature Communications"، أقراصا يمكنها توصيل عدد من أجهزة الاستشعار المختلفة إلى المعدة. كما يمكنها رصد مستويات الحموضة أو البحث عن علامات وجود البكتيريا أو الفيروسات.

ويمكن أيضا تثبيت الكاميرات الصغيرة في الأقراص، لتقديم صور واضحة للأورام أو التقرحات.

وقال الباحثون إن العلاج المطور يمكن أن يصبح بديلا أكثر أمانا من بالونات المعدة، المستخدمة لقمع الإفراط في تناول الطعام وإدارة زيادة الوزن.

المصدر: ذي صن