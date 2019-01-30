5 أعراض تشير إلى مشكلات في القلب

يعد القلب العضو الرئيس في جسم الإنسان، وتؤثر إصابته بأي مرض في الحياة، وإهمالها قد يترك عواقب وخيمة.

ومن الأعراض الرئيسة التي قد تشير إلى بداية مشكلة في القلب:

1- السعال المزمن

قد يكون سبب السعال المستمر والدائم علامة على وجود مشكلة في القلب والأوعية الدموية. لذلك، يجب الانتباه إلى لون البلغم، فإذا كان ورديا فهو إشارة إلى مشكلة في القلب.

2- تورم القدمين

يعد تورم القدمين أحد أعراض وجود خلل في عمل القلب، لأن الخلل في عمل الأوعية الدموية وعدم ضخ كمية الدم اللازمة، يسبب بقائه في القدمين وتورمها.

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3- الشعور بالاختناق

نادرا ما يرهق العمل اليومي غير الشاق الجسم. ولكن هذه الحالة الاستثنائية رفقة الشعور بالضعف، تكون عادة إشارة إلى احتمال حدوث نوبة قلبية، وخاصة عند الشعور بالاختناق في وضعية الاستلقاء.

4- لون الجلد الشاحب

يصبح لون الجلد شاحبا نتيجة عدم كفاية الدم في الأوعية الدموية الدقيقة، أي قلة الكريات الحمراء الواصلة إلى الجلد. لذلك عند استمرار هذه الحالة، تجب مراجعة أخصائي القلب.

5- عدم انتظام النبض العصبي

الهزات العصبية والتوتر العاطفي هي من أكثر الأسباب التي تسبب عدم انتظام نبض القلب، لأنه في هذه الحالة، تزداد كمية الكاتيكولامينات (هرمونات الهروب والقتال، تفرزها الغدد الكظرية) بما فيها الأدرينالين، التي تؤثر سلبا في عمل عضلة القلب.

المصدر: رامبلر