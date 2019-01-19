مرق العظام مفيد للقلب

بينت نتائج دراسة علمية أجرتها الجمعية الكيميائية الأمريكية أن استخدام العظام في تحضير المرق يساعد في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

وقد أعلن الباحثون أن تناول مرق العظام يضيف بروتينات حيوية نشطة للجسم.

بدأ العلماء بدراسة فوائد مرق العظام بعد ظهور نظام غذائي جديد في الولايات المتحدة، يشكل شرب مرق العظام أساسه، حيث يؤكد أنصار هذا النظام على أن مرق العظام يؤثر بصورة إيجابية في حالة الجسم العامة.

افترض خبراء الجمعية أن مرق العظام مفيد للجسم فعلا. فعند غلي العظام يتشبع المرق بالكولاجين والببتيدات الأخرى. من أجل التأكد من صحة هذا الافتراض صمم الخبراء شروط تحضير الطعام وعملية هضمه في جسم الإنسان. وكانت النتيجة أن المواد التي تذوب في المرق خلال غليان العظام يمكن أن تعمل كمكونات شافية.

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يقول المشرف على الدراسة "خلال تحضير المرق تنقسم البروتينات إلى بيبتيدات صغيرة، لها خصائص مختلفة عن البروتينات السليمة. فمثلا، بعض الببتيدات التي حصل عليها من الكولاجين يكون لها مفعول مضاد للأكسدة أو مثبطة للأنزيمات المرتبطة بالمرض".

وقد أعطت محاولة العلماء بشأن التأكد من فائدة مرق العظام للقلب والأوعية الدموية نتائج إيجابية، حيث أن وجود ببتيدات العظام في المرق لها خصائص كبح نشاط بعض الأنزيمات التي تساهم في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

المصدر: ميديك فورم