تخلص من إدمان البطاطس المقلية في "دقيقتين"!

أظهرت دراسة جديدة أن إجبار نفسك على تحمل رائحة المأكولات الدهنية، مثل رقائق البطاطس المقلية، لمدة تزيد عن دقيقتين يمكن أن يساعدك في الحد من الرغبة الشديدة بتناولها.

ووجد باحثو جامعة جنوب فلوريدا، أن روائح الطعام يمكن أن تلبي رغبتك مباشرة، لأن دماغك لا يفرق بين مصادر المتعة الحسية.

وقال الدكتور ديبايان بيسواس، الذي قاد الدراسة: "يمكن لرائحة الطعام المحيطة أن تكون أداة قوية لمقاومة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة اللذيذة. وفي الواقع، يمكن للمحفزات الحسية الدقيقة، مثل الروائح، أن تكون أكثر فعالية في التأثير على الخيارات الغذائية للأطفال والبالغين، أكثر من السياسات التقييدية".

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وفي الدراسة، عرض الباحثون على المشاركين رائحة الطعام الصحي (الفراولة أو التفاح)، والطعام غير الصحي (البسكويت أو البيتزا). ووجدوا أن الأفراد الذين تعرضوا لرائحة البسكويت لمدة أقل من 30 ثانية، كانوا أكثر رغبة بتناوله.

ولكن أولئك الذين تعرضوا لرائحة البسكويت لمدة أطول، تتجاوز الدقيقتين، توقفوا عن محاولة العثور عليه، وتناولوا الفراولة بدلا من ذلك. وتوصل الباحثون إلى النتائج نفسها، عند تعريض المشاركين لرائحة البيتزا والبطاطس المقلية.

لذا، يمكن القول إنه بدلا من الهروب من رائحة البطاطس والرقائق المقلية، يمكن مقاومتها مدة دقيقتين بهدف القدرة على رفض تناولها.

المصدر: ميرور