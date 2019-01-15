 
مباشر

اكتشاف مادة تمنع انتشار السرطان

الصحة

اكتشاف مادة تمنع انتشار السرطان
University Hospital and University Basel
عنقود الخلايا السرطانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lbgp

اكتشف علماء جامعة بازل السويسرية مادة تكبح تشكل وانتشار النقائل أو البؤر الثانوية للأورام الخبيثة التي تظهر في المرحلة النهائية للسرطان.

إقرأ المزيد
دراسة تكشف النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي!
دراسة تكشف متى تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بالسرطان!

ويفيد موقع "MedicalXpress" أن النقائل مسؤولة عن 90% من حالات وفاة مرضى السرطان. وتعبر النقائل عن انتشار الخلايا السرطانية عن طريق تيار الدم في أنسجة جديدة بعيدا عن الورم الأساسي، وتلتصق هذه الخلايا مع بعضها مكونة مجموعات "عناقيد" تسبب انبثاث المرض.

واكتشف الباحثون أن الدور الرئيس في تكون هذه المجموعات يعود لآلية السيطرة الجينية التي تجعل الخلايا السرطانية المنفصلة شبيهة بالخلايا الجذعية، ما يساعدها في الالتصاق بالأنسجة والانقسام. وقد ثبت أن تدمير هذه العناقيد إلى خلايا منفردة يكبح الآلية المذكورة.

واختبر الباحثون 2486 مستحضرا طبيا معتمدا من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA)، واكتشفوا أن المادة المثبطة Na+ / K + ATPase عند اختبارها على الفئران المخبرية، حللت عناقيد الخلايا المنفصلة. والآن، ينوي الباحثون اختبارها على المرضى المصابين بسرطان الثدي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

صدام والقذافي والأسد.. إليك ما جاء عنهم في كتاب لحاكم دبي